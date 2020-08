Vaccino Covid, possibile svolta in Italia. L’istituto Spallanzani di Roma, infatti, avvierà i test a fine agosto e ci sono pronti già 3 mila volontari. Ecco l’annuncio.

Saranno ben 3.000 i volontari per il vaccino anti-coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma. Ad annunciarlo è direttamente Francesco Vaia, direttore sanitario della struttura medica, intervenuto ai microfoni dell’ANSA. “Questo è anche la dimostrazione del grande cuore degli italiani”, aggiunge il professore.

Covid, lo Spallanzani prepara la sperimentazione del vaccino

Il protocollo, come spiega, è già pronto. Il percorso è infatti iniziato stamattina, quando la struttura ha effettuato le varie visite di screening ai diversi candidati. Questi test hanno un obiettivo chiaro, ovvero identificheranno le persone “idonee per testare la sicurezza del vaccino in questa fase precoce della sperimentazione”.

I risultati, così come i vari passaggi, saranno ovviamente di dominio pubblico: “L’Istituto – continua il dottore – doverosamente e come sia abitudine, terrà aggiornata la pubblica opinione con un punto stampa settimanale”.

Per quanto riguarda invece le tempistiche, la procedura è imminente come spiega Vaia: “Si prevede di vaccinare il primo gruppo di 3 volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati”.

E c’è pronta anche un’alternativa: “Se non si osserveranno eventi avversi significativi i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta di vaccino,saranno vaccinati tra il 7 ed il 9 di settembre”.

