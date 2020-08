La classifica degli uomini più ricchi del mondo e d’Italia: al primo posto c’è Giovanni Ferrero con un patrimonio di 32,9 miliardi.

La classifica degli uomini più ricchi del nostro paese vede al secondo posto Leonardo del Vecchio, con un patrimonio di 20,4 miliardi di dollari. Mentre a livello nazionale, del Vecchio è solo al 56° posto, primo in classifica resta Jeff Bezos, il leader di Amazon, che ha una riserva di 187 miliardi di dollari.

