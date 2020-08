Gunther Mair, ex portiere fra le altre della Salernitana e allenatore delle giovanili del Levico Terme, è deceduto a causa di una puntura di alcune vespe. Mentre camminava nei boschi è stato attaccato da uno sciame di vespe. Una puntura di queste, gli ha provocato un arresto cardiaco e uno shock anafilattico.

Gunther Mair si è spento in ospedale. Era un ex portiere di calcio che vestì negli anni ’80 e ’90 le magli di Salernitana e Trento. Dopo la carriera calcistica da giocatore, si dedicò al ruolo di allenatore. Da venerdì era ricoverato in rianimazione al Santa Chiara di Trento a causa di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di alcune vespe è stato ricoverato in ospedale e oggi il decesso.

Sulla pagina Facebook dell’Us Levico, squadra di cui era allenatore si legge: “Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica trentina e un gentiluomo nella vita. Il nostro portierone Gunther Mair non c’è l’ha fatta. La società e tutto il mondo gialloblù abbracciano increduli e commossi la moglie Aurora, i figli Mirko e Michael, certi che dall’alto il nostro Gunterone continuerà a seguire con occhio attento la sua famiglia e i tanti portieri che con tanto amore ha cresciuto in questi anni. Ciao Gunther”. Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag Potrebbe interessarti anche: Forlì, anziana donna muore per infezione da legionella Addio Gunther, ex portiere della Salernitana

Gunther Mair indossò la casacca della Salernitana una sola stagione: 1985/1986. Dopo l’esperienza campana, passò al Trento per sostituire l’infortunato Oriano Boschin. In quella stagione, alle dipendenze del commissario tecnico Giampiero Ghio, collezionò 9 apparizioni e 5 in Coppa Italia.

Vestì la maglia da titolare anche nella gara contro il Napoli di Maradona al San Paolo.

Mair era un buon portiere, ma le sue prestazioni non era continue e a volte commetteva qualche errore di troppo. Con il rientro di Boschin in squadra il portiere altoatesino scivolò in panchina. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Martina Franca, Teramo e Rovereto.