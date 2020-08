Pakistan, bomba è esplosa pochissimi minuti fa causando importantissimi danni e anche parecchie persone ferite.

Ancora brutte notizie quelle che arrivano direttamente da Islamabad. Oggi infatti la tensione aumentano all’interno del Paese in seguito ad un’altra importante esplosione che è costata delle vite a diverse persone. Il fatto è avvenuto a Chaman, nel profondo sud ovest del Pakistan, vicinissimo al confine con l’Afghanistan. Sono giorni molto duri per il Paese, che sta già affrontando diverse rivolte interne ed dei tafferugli un po’ ovunque. Proprio vicino al confine, qualcuno ha piazzato degli esplosivi all’interno di una motocicletta parcheggiata in una zona molto specifica. Chi voleva gettare il caos, riporta ANSA, ha fatto poi detonare l’esplosivo tramite un comando a distanza. Il luogo scelto per la detonazione è stato un checkpoint delle forze dell’antidroga, che erano lì per assicurarsi che non vi fossero traffici da e per l’Afghanistan. Un lavoro che senza dubbio ha dato molto fastidio a qualcuno, che tra l’altro ha subito rivendicato l’atto terroristico poche ore dopo.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

LEGGI ANCHE —> Marinaia fa ballare plotone su TikTok, rischia massima sanzione

Pakistan, bomba sul confine afghano: 5 decessi e 20 feriti

A rivendicare l’attentato è stato il Jamaat ul Ahrar (JuA), un gruppo scissionista di talebani pakistani che stanno continuando a gettare il panico in Pakistan. Un gruppo che vuole l’indipendenza del Paksitan dagli altri Paesi e soprattutto convertire l’intera nazione ai principi religiosi e morali dei talebani. Un altro attentato da parte di questo gruppo estremista che qualche giorno fa aveva colpito con una bomba a mano un convegno politico regolare tenutosi in una città non troppo distante dal luogo della tragedia di oggi. Le autorità paksitante segnalano 5 persone morte e 20 ferite in seguito all’esplosione della motocicletta al checkpoint.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, Conte: “Vaccino non sarà obbligatorio, servono mesi”