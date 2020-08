Continua a migliorare il meteo sulla penisola, con l’arrivo del super Anticiclone. Nonostante l’aumento delle temperature, avremo ancora qualche temporale isolato.

Non si arresta il miglioramento del quadro meteorologico sulla nostra penisola. Infatti durante la giornata odierna, il meteo vedrà l’ingresso del super anticiclone, pronto a portare sole ed a far schizzare i valori termici. Un caldo che colpirà da Nord a Sud, con l’Italia interamente influenzato dalle calde correnti di provenienza africana.

Attenzione però, perchè nonostante l’arrivo del caldo anticiclonico, non mancheranno alcuni temporali sulla penisola. Infatti avremo alcune precipitazioni isolate sulla nostra penisola, a partire dall’arco alpino. Ma le piogge non colpiranno solamente le Alpi, infatti al pomeriggio alcuni temporali isolati colpiranno anche Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia Centrale. Andiamo quindi ad osservare come cambierà il quadro meteorologico sulla nostra penisola e quali condizioni ci riserverà questo lunedì.

Meteo, anticiclone su tutta l’Italia: sole minato da qualche temporale isolato

Sarà un lunedì 10 agosto segnato dal bel tempo, con cieli liberi da nuvole su gran parte dell’Italia. Infatti il meteo sarà condizionato dal super Anticiclone, pronto a riportare il grande caldo estivo sulla penisola. Al pomeriggio, però, potrebbero svilupparsi diversi focolai temporaleschi sulla penisola. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’altra giornata di sole, con bel tempo da Ovest ad Est. Qualche nota incerta si svilupperà solamente tra pomeriggio e sera, con alcune piogge isolate che colpiranno le cime alpine. Fortunatamente, tali precipitazioni non scenderanno fino alle regioni settentrionali. Aumentano nuovamente le temperature, con massime tra i 32 ed i 36 gradi.

Stessa situazione anche per le regioni del Centro Italia. Infatti anche qui il caldo si intensificherà al mattino, con sole e cielo sereno su tutto il settore. Ma attenzione, perchè anche qui al pomerggio potrebbero crearsi dei focolai temporaleschi specialmente nel cuore d’Italia. Anche qui aumenteranno le temperature, con massime tra i 33 e 38 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo anche qui il super anticiclone che colpirà l’intero settore. Il bel tempo caratterizzerà tutta la mattinata, ma attenzione perchè al pomeriggio si creeranno diversi focolai temporaleschi. Infatti le piogge colpiranno l’Alta Campania, la Calabria e la Sicilia Centrale. Le temperature aumenteranno, con massime tra i 29 e 33 gradi.

