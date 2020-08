Marinaia fa ballare plotone su TikTok, rischia massima sanzione

Marinaia fa ballare il suo plotone su TikTok, tra la felicità e l’ilarità generale. Ma l’Alto Comando non l’ha presa bene e rischia ora la massima pena.

Il video è stato visto da tantissime persone, che lo hanno condiviso e si sono fatti due risate. Con la pandemia che ormai ha colpito tutto il mondo, certe volte, anche le forze armate hanno bisogno di prendersi una pausa. Anche questa è la linea di difesa che sta imbastendo l’avvocato della marinaia che potrebbe molto presto essere processata dall’Alto Comando. Il fatto è accaduto nei pressi delle caserma della Marina di Taranto, dove una comandante ha deciso di far festeggiare i suoi cadetti in modo nuovo e innovativo. Tutti quanti in riga, nelle mure del cortile, a danza sulla hit più famosa di questa estate, in particolare su TikTok, ovvero Jerusalema. Tutti sono divertiti ed il video è diventato virale, e lo hanno visto anche quelli dell’Alto Comando.

Il video è girato ed è ora disponibile praticamente ovunque. E se tanti lo hanno trovato un buffo modo per sorridere anche da parte delle forze armate, l’Alto Comando ha ritenuto necessario avviare un procedimento punitivo nei confronti della comandante in questione. L’avvocato Carta, che ha preso le difese del militare, ha sostenuto che quando si vede è avvenuto a margine di tutte le cerimonie ufficiali e che quella settimana i cadetti non avevano avuto la libera uscita a causa del Covid-19. Pertanto è stato solo un modo nuovo di festeggiare la fine del corso insieme, pertanto non si può parlare di comportamenti inoffensivi per l’immagine ed il prestigio della Marina militare. Pertanto sia lui che la sua cliente si sentono molto sorpresi dal provvedimento di consegna del rigore “che viene applicato soltanto nei casi gravissimi e come massima punizione”.