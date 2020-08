Fulmine cade su funicolare: incidente singolare questo pomeriggio a Lourdes. Sono 12 i feriti totali tra cui soprattutto due in gravi condizioni e un neonato di tre mesi. Ecco cosa è successo.

Incidente singolare quest’oggi a Lourdes. Come infatti riporta la stampa nazionale, un fulmine si è abbattuto sui binari della funicolare che collega la suddetta città al Pic du Jer. Il fenomeno ha portato a una brusca frenata del mezzo che ha di conseguenza fatto cadere tutti i passeggeri.

Fulmine cade su funicolare a Lourdes

Di questi dodici sono rimasti feriti, tra cui anche un bambino di 3 mesi. Ad avere la peggio, però, è stata una coppia di 50enni in gravi condizioni e trasferita d’urgenza in ospedale. Come appurato dai tecnici, si è trattato di un sinistro inevitabile data la dinamica.

Il fulmine, infatti, ha causato l’immediata interruzione dell’elettricità arrestando sul colpo il vagone. La macchina era inoltre anche in discesa al momento dell’episodio. La funicolare è tra l’altro famosa poiché il viaggio permettere di ammirare i Pirenei e tutto lo scenario spettacolare che li accompagna.

