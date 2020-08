Libano choc: si dimette l’intero Governo dopo le asfissianti pressioni di questi giorni dopo l’esplosione di Beirut, le sanguinose proteste e la forte crisi economica. E’ arrivato l’annuncio ufficiale.

Dopo il tremore fisico di questi giorni ora il Libano trema terribilmente anche sul piano politico. Il Premier Hassan Diab e l’intero Governo, infatti, si sono dimessi. Il motivo è intuibile: l’esecutivo non ha retto alla terribile pressione innescata con l’esplosione a Beirut e proseguita con le terribili proteste in strada parallela alla forte crisi economica.

Libano, il Governo si dimette: l’annuncio

Inizialmente sono stati quattro i ministri a rassegnare le proprie dimissioni. Poi successivamente, al termine della riunione tra tutti i componenti, l’assemblea ha optato per l’uscita in blocco innescando una crisi di governo nel pieno anche dell’emergenza sanitaria relativa al coronavirus.

L’annuncio è arrivato da Hamad Hasan, ministro della salute, al termine di un vertice politico. “Il governo libanese del premier Hassan Diab ha rassegnato le sue dimissioni”, ha infatti annunciato il referente ai cronisti. Aggiungendo tuttavia che “Tale decisione non è un modo per fuggire dalle responsabilità”, ma si tratta della la scelta migliore per il Paese in questo momento.

Nel frattempo, a proposito dell’esplosione nella capitale, si continua a lavorare incessantemente. Sono ancora tantissimi i dispersi e oggi i soccorritori hanno trovato ben 5 corpi senza vita. La commissione d’inchiesta dell’incidente – secondo quanto si apprende dai media locali – ha intanto completato il primo rapporto ufficiale e lo ha già consegnato alle Autorità. Massima riservatezza sul contenuto ovviamente.

