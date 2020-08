Tutto pronto per i quarti di finale di Europa League. Alla Merkur Spiel-Arena, l’Inter sfiderà il Bayer Leverkusen per accedere alle semifinali.

Torna in campo l’Inter alla Merkur Spiel-Arena di Dusserdorf, per il quarto di finale contro il Bayer Leverkusen. Il match seguirà la formula della gara secca, e deciderà chi accede alle semifinali di Europa League. Un obiettivo arrivato a stagione in corso per i nerazzurri ed ultima competizione in cui sono ancora in gara.

Mister Antonio Conte cerca di preparare al meglio il match, per inseguire la prima coppa europea, nella sua carriera da allenatore. L’allenatore leccese si affiderà ancora una volta alla coppia Romelu Lukaku – Lautaro Martinez. Mentre partirà ancora dalla panchina, il centrocampista danese Eriksen.

Dall’altra parte i tedeschi del Bayer Leverkusen, che hanno chiuso il campionato al quarto posto, guadagnandosi l’accesso alla prossima Champions League, faranno leva sul campioncino Kai Havertz, sogno dei top club europei. La difesa nerazzurra, inoltre, dovrà fare attenzione anche alla pericolosa prima punta, Kevin Volland. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match in scena a Dusserdorf.

Inter-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita: Sky o Tv8?

La partita tra Inter e Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta sia da Sky che in chiaro su Tv8. Infatti, sarà possibile sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre per seguire il match dei nerazzurri. Mentre invece la pay-tv mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, sarà possibile seguire il match gratuitamente in streaming su SkyGo. Per accedere alla piattaforma basterà inserire le proprie credenziali, sintonizzarsi sui canali dedicati al match ed il gioco è fatto.

Inoltre anche tutti gli utenti di Now Tv potranno seguire il match in streaming. Ricordiamo che NowTv offre ai nuovi utenti un mese di prova gratuito, in cui si potrà seguire anche gli avvenimenti sportivi di Sky. Le due piattaforme sono disponibili per tutti i device mobili, come: smartphone, tablet o laptop.

Questa sera, però, sarà possibile seguire la diretta streaming del match gratuitamente sul sito di Tv8, canale del digitale terrestre affiliato alla pay-tv di Murdoch.

L.P.

