Inter-Bayer Leverkusen 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita per i quarti di finale di Europa League

Questa sera, per ciò che riguarda i quarti di finale di Europa League, sono andate in scena due gare. Da un lato il Manchester United contro il Copenaghen, al momento ai supplementari, e dall’altro Inter–Bayer Leverkusen.

I nerazzurri partono subito forte al 15esimo con Barella che recupera un bel pallone fuori area e spara di prima in porta: il pallone finisce all’angolino in basso a sinistra. Al 20′ è sempre il centrocampista ex Cagliari che, ricevuto un servizio al limite, calcia ma stavolta trova sulla sua scia un attento portiere. Ancora un minuto dopo Ashley Young lancia un gran pallone in profondità per Lukaku che ne approfitta e sigla il 2-0.

La partita si dimostra più vivace che mai, perché al 25′ sono i tedeschi ad accorcia con una rete di Kai Havertz che batte Handanovic da due passi. Non passano nemmeno 60 secondi e un tocco di mano di Sinkgraven inizialmente decreta il rigore per l’Inter. Dopo le proteste dei calciatori del Leverkusen, l’arbitro Del Cerro decide di andar al Var e cambia idea.

Con il passare dei minuti, la partita perde la vivacità iniziale ed il primo tempo termina sul 2-1. Le prime due occasioni del secondo tempo provengono da Gagliardini, ma entrambe vengono sciupate clamorosamente. Al 61′ Demirbay tenta il pareggio con un siluro dal limite dell’area ma Handanovic si prodiga con un grande intervento. Al 67′ è Sanchez che non riesce a chiudere il match dopo aver sprecato un’occasione d’oro dall’interno dell’area. Al 90′ invece l’arbitro, dopo averlo inizialmente assegnato, annulla un altro rigore all’Inter con l’intervento dell’arbitro. I nerazzurri, grazie alla vittoria per 2-1, arrivano in semifinale.

Inter-Bayer Leverkusen 2-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Godin 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (82′ Skriniar sv); D’Ambrosio 6 (58′ Moses 6), Barella 7, Brozovic 5.5, Gagliardini 5.5 (58′ Eriksen 6), Young 6.5; Lukaku 7, Lautaro Martinez 5.5 (63′ Sanchez 6).

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky 6 ; L.Bender 6, S. Bender 5.5 (84′ Bellarabi sv), Tapsoba 5.5, Sinkgraven 5 (67′ Wendell 6); Palacios 6 (58′ Bailey 6), Baumgartlinger 5.5 (67′ Amiri 6); Havertz 6.5, Demirbay 6, Diaby 5.5; Volland 6(84′ Alario sv).

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Inter-Bayer Leverkusen >>>