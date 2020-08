Scossa ad Hong Kong, dove il governo cinese ha arrestato il magnate Jimmy Lai. Per pechino il tycoon ha violato la nuova legge sulla sicurezza.

Mattina scossa ad Hong Kong dall’operazione della polizia cinese che ha preso in arresto il magnate delle televisioni Jimmy Lai. Il ricco e potente uomo dell’editoria locale è da tempo schierato apertamente a favore della democrazia, così Pechino ha deciso di prenderlo in arresto per aver violato le nuove norme sulla sicurezza.

Una pattuglia di circa 100 poliziotti ha fatto irruzione negli uffici Next Digital, società posseduta da Lai che edita il tabloid Apple Daily. Da tempo il giornale era nell’occhio del ciclone per la Cina, che spesso lo ha accusato di supportare le proteste e criticare l’establishment. Csì gli agenti sono entrati negli uffici, perquisendo ogni angolo dell’edificio di Next Digital, con i giornalisti che intanto riprendevano tutto e trasmettevano le immagini tramite le dirette Facebook.

Hong Kong, l’arresto di Jimmy Lai: chi è il magnate

Jimmy Lai è una figura importantissima per Hong Kong, visto che è il magnate della comunicazione del piccolo paese che da tempo cerca l’indipendenza. I giornali del regime cinese, da tempo lo ha inserito nella “Banda dei quattro“, ossia gli attivisti che da tempo lottano per l’indipendenza di Hong Kong.

Dopo essere nato in Cina Continentale, arriva da piccolo nella colonia inglese. Con i primi lavori inizia a consevare i soldi per aprire quella che sarà poi la sua fortuna, fondando l’azienda di abbigliamento “Giordano“. Parte dei soldi guadagnati da “Giordano”, sono stati poi reinvestiti nella startup Apple Daily, graffiante tabloid con edizioni a Hong Kong e Taiwan.

Dal 1989 si è schierato apertamente al fianco delle proteste per la democrazia, scendendo sempre in piazza durante le marce per i diritti di Hong Kong. Dopo un’assemblea non autorizzata, fu arrestato già lo scorso febbraio. Oggi invece è arrivato il secondo arresto, con il regime cinese che lo accusa di aver violato la nuova legge sulla sicurezza nazionale. Tra le accuse rivolte dalla Cina troviamo anche quelle di frode e collusione con forze straniere.

Così prosegue la lotta della Cina contro coloro che protestano per l’indipendenza dell’ex colonia britannica. Già dalla fine del 2019 abbiamo visto sanguinosi scontri tra polizia e civili, che da tempo lottano per staccarsi dal regime cinese.

