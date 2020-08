Maltempo in Grecia, le previsioni non potevano certo aspettarsi un epilogo così tragico: la tempesta ha inondato diverse abitazioni, causando sette vittime. Tra queste anche un bimbo di otto mesi.

Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è scatenata in Grecia, precisamente nell’Isola di Eubea. Come riporta Skytg24, sono sette le vittime causate dal maltempo. C’è anche un disperso. Questo, da quanto si apprende, è il provvisorio bilancio dei Vigili del Fuoco. Tra le vittime ci sono diverse persone anziane: un uomo di 86 anni e una donna di 85, entrambi residenti nella città di Politika. Nella stessa città ha perso la vita anche un bimbo di otto mesi.

Nella città di Bourtzi hanno perso la vita un uomo di 74 anni e una donna di 73. Un altro uomo è morto invece ad Ampithea. La bomba d’acqua è stata improvvisa e non ha dato modo alle persone di mettersi in salvo. Infatti, da quanto si apprende, al momento sono 97 le persone soccorse dai Vigili del Fuoco del posto. Come riporta Skytg24, 43 di queste persone sono state soccorse con l’ausilio di elicotteri.

Maltempo Grecia: una bomba d’acqua ha travolto diverse abitazioni

Le previsioni, come riporta Skytg24, parlavano di circa 63 mm di acqua per metro quadrato. Ma l’epilogo è stato molto più disastroso del previsto. Infatti, nell’arco di 6 ore, tutta la zona colpita è stata inondata da 350 mm di acqua. L’inondazione, in diverse zone, ha superato il metro e mezzo di altezza. Molte automobili, infatti, sono state trascinate via dall’acqua.

Da quanto si apprende, molte persone hanno optato per il rifugio su balconi e tetti, zone più protette perché posizionate più in alto. Le vie, infatti, si sono trasformate in veri e propri corsi d’acqua.

