Fonti interne all’Inps hanno fatto sapere che nel rispetto delle norme sulla privacy non sarà possibile pubblicare i nomi dei politici che hanno richiesto il bonus Covid da 600 euro.

Alcune fonti interne all’Inps, hanno fatto sapere che l’Istituto di Previdenza, nel rispetto delle norme sulla privacy, non diffonderà le liste dei beneficiari del bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi, varato dal governo dopo l’emergenza coronavirus. Una precisazione che si è resa necessaria dopo l’enorme clamore suscitato dallo scandalo politico sui “furbetti del bonus”. La notizia infatti, venuta fuori oltretutto dal personale interno all’Inps, che cinque parlamentari e un noto conduttore televisivo avrebbero percepito il bonus ha prodotto un’enorme clamore sia nell’opinione pubblica che in parlamento. Luigi Di Maio ha affidato tutta la sua indignazione a un post su Facebook. In questo, ha scritto che “evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente”.

Furbetti del bonus, la reazione di Luigi Di Maio

Il Ministro degli Esteri ha poi esortato i deputati coinvolti a uscire dall’anonimato garantito dall’Inps. E la prima a seguire il suo consiglio è stata una deputata pentastellata. La consigliera comunale di Milano Anita Pirovano ha infatti pubblicato un post sulla piattaforma di Zuckerberg, “autodenunciandosi” e ammettendo di aver richiesto il bonus per la partite Iva. Un gesto, che la consigliera ha giustificato spiegando che “pur non cedendo alle sirene antipolitiche, ho capito sulla mia pelle che avere un lavoro (nel mio caso più d’uno in regime di lavoro autonomo) mi consente di essere ‘più libera’ nell’impegno politico presente e ancora più nelle scelte sul futuro, per definizione incerto”.

