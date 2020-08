Ladri entrano in casa con la famiglia Facchinetti presente, la moglie sotto shock si aggira per casa con un coltello. DJ Francesco si sfoga sui social

Immagini forti, ansia e preoccupazione per la famiglia Facchinetti. Ancora una volta, infatti, DJ Francesco, moglie e figli si trovano di fronte ad un caso di furto in casa. Questa volta ancor più grave: mentre Francesco Facchinetti era fuori casa, i malviventi sono entrati con dentro la moglie ed i figli.

Il danno economico non vale nulla di fronte allo stato di shock a cui è stata sottoposta Wilma Faissol, moglie del cantante e DJ milanese. Momenti di panico dunque per la famiglia che hanno spinto l’ex coach di The Voice a scrivere un duro sfogo sui suoi profili social.

Francesco Facchinetti, ladri in casa: il video impressionante

Ecco uno degli infami che sono entrati in casa mia mettendo in pericolo la mia famiglia. Non amo la violenza e non la… Pubblicato da Francesco Facchinetti su Lunedì 10 agosto 2020

Francesco Facchinetti adirato ha pubblicato su Facebook il video del furto in casa sua a Milano, con la moglie Wilma Faissol ed i suoi due figli in casa. Un durissimo sfogo da parte del DJ che non è la prima volta che si vede fronteggiare dei malviventi in casa, ma questa volta la famiglia era sola. Amareggiato ha pubblicato anche i dettagli della storia sul suo profilo Instagram: gli uomini sono tre francofoni.

Portano con sé tutto ciò che riescono a trovare, fin quando Wilma, armata di un coltello si alza dal letto e perlustra casa. Per fortuna i malviventi erano già usciti da casa e si sono evitati ulteriori incidenti. Tuttavia è stato un forte shock per la signora Facchinetti, a tal punto da causarle vomito per tutto il tempo.

