La casa di riposo Zangheri, di Forlì, è tornata a far parlare di se. Dopo essere stata protagonista per i casi di coronavirus all’interno della struttura ecco una nuova tegola. Un’anziana donna è morta per un’infezione causata dal batterio legionella

È successo a Forlì, nella casa di riposo “Zangheri“. Il fatto è accaduto alla fine di marzo, ma solo oggi è giunta in Procura una segnalazione. Per la residenza per anziani di via Andrelini, dunque, l’incubo non sembra finire mai. Dopo essere stata protagonista per i contagi da coronavirus tra ospiti e operatori sanitari, ecco un altro problema che il neo consiglio di amministrazione dovrà affrontare al più presto e con decisione.

La Procura di Forlì, in seguito alla segnalazione si è subito attivata contattando l’Ausl Romagna per capire come sia morta la donna ultraottantenne.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Calabria: esercito per le strade

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, in arrivo il primo miliardo del Dl Rilancio per la Sanità

Decesso da legionella, muore anziana donna

Il decesso della anziana è avvenuto verso la fine di marzo. In quei giorni, la residenza Zangheri ha dovuto fare i conti con il coronavirus. In quel periodo, all’interno della struttura per anziani ci fu lo scoppio di un focolaio che colpì staff medico e ospiti.

Nel bel mezzo di quel trambusto, morì per infezione da legionella un’anziana donna ultraottantenne. Prima di oggi, nessuno era a conoscenza delle reali cause del decesso, ma adesso è stata informata sia la Procura che il Comune di Forlì.

Dopo le segnalazioni, la legge è intervenuta sul posto. Dopo aver effettuato la disinfestazione e la santificazione del posto, è stata rilevata la presenza del 75℅ del batterio all’interno della struttura.

La residenza per anziani, al di là delle disinfestazioni e santificazioni, avrebbe bisogno di interventi più importanti. Non facili da effettuare in un edificio storico e datato come quello di via Andrelini.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus nel mondo, Parigi: mascherine nelle zone turistiche all’aperto

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Ricciardi suona l’allarme: “Rischio seconda ondata vicino“