Assalto a un portavalori s tratto dell’A14 bloccata quest’oggi in Puglia. Scene da film d’azione nel foggiano dove un gruppo di malviventi ha tentato il maxi colpo ma senza riuscirci. Ma in ogni caso è stato scatenato l’inferno lungo il tratto.

Scene da super film d’azione quest’oggi lungo l’autostrada A14 nel foggiano. Un commando, infatti, ha assaltato un portavalori paralizzando l’intero tratto nel tentativo di calare il super colpo.

Il tutto è avvenuto precisamente due chilometri dopo Cerignola Est, in direzione Sud. Prima c’è stato un blocco stradale, poi il blitz a colpi di proiettili. Secondo quanto riferito dalle Forze dell’ordine, il mezzo è stato fermato con dei chiodi per forare gli pneumatici.

L’assalto, tuttavia, non è stato concretizzato. Sono stati portati via solo pochi spiccioli come riferiscono le autorità, ma nulla di importante a causa del poco tempo a disposizione e di alcune cose andate storte rispetto ai piani.

Nella fuga, infine, alcune vetture sono state date anche alle fiamme lungo la carreggiata tra Cerignola e Canosa di Puglia scatenando l’inferno totale. Ora è caccia all’uomo per identificare i colpevoli. Fortunatamente, oltre l’immenso spavento, non si registrano vittime sul posto.

