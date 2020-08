Covid-19, in arrivo il primo miliardo del Dl Rilancio per la Sanità. In totale saranno 2 mld i fondi per ricostruire il settore ospedaliero

Sono giorni caldi per il governo italiano. Si sta discutendo infatti nell’aula del Parlamento il famoso Decreto Rilancio che dovrà stabilire i termini della ripartenza economica del nostro paese. Un processo di semplificazione burocratica e di investimento che dovrebbe permetterci di voltare pagina e ripartire dopo i terribili effetti della pandemia. Con una perdita a doppia cifra del PIL del 2020, si attende un effetto rimbalzo nel 2021 in grado di farci recuperare una buona parte delle perdite. La vittoria annunciata dal premier Conte con la definizione dei Recovery Fund a livello europeo, deve rappresentare la linfa da immettere nel tessuto industriale e sociale italiano. Il primo punto da rinforzare resta senza dubbio la Sanità, scopertasi particolarmente vulnerabile di fronte alle emergenze della pandemia.

Covid-19, in arrivo il primo miliardo per la sanità: pronto il Dl Rilancio

In totale il governo ha stanziato circa 2 miliardi di euro da destinare alla Sanità, per ristrutturare ed ampliare le nostre strutture ospedaliere. Un punto da cui ripartire per farsi trovare pronti di fronte ad una possibile seconda ondata di Covid, oltre che un modo per recuperare un efficienza medica che ci aveva contraddistinto nei decenni scorsi.

E’ arrivata in queste ore la conferma sul via libera del primo miliardo di investimenti erogati dalla Banca Centrale Europea, che saranno quindi presto disponibili.

I fondi serviranno a garantire 3.500 nuovi posti letto nelle terapie intensive, 4.225 nelle semi-intensive, più 4 strutture mobili per ulteriori 300 posti di rianimazione. In più verranno ristrutturati 651 Pronto Soccorso e si procederà all’assunzione di 9.600 operatori sanitari da aggiungere nei luoghi carenti. Il resto sarà destinato all’acquisto di forniture mediche aggiornate.

