Covid-19, diminuisce ancora l’età media dei positivi in Italia. C’è un clamoroso e inaspettato ribaltamento di fronte rispetto a inizio pandemia. Scatta l’allarme adesso nel Bel Paese.

Coronavirus, cala ancora l’età media dei contagiati. A lanciare l’allarme è direttamente l’Istituto Superiore di Sanità, il quale, attraverso un nuovo rapporto ufficiale, evidenzia la nuova criticità silente di questi mesi.

Covid-19, adesso è allarme tra i giovani

Secondo quanto emerso, infatti, cresce sempre di più il pericolo per i giovani. Perché la fascia ora si è abbassata a 38 anni di età considerando i positivi dell’ultimo mese in Italia. Un totale ribaltamento di fronte, dunque, considerando la fascia over 65 di inizio pandemia.

Ciò che allerta ancor di più sono anche i soggetti che in realtà vanno anche sotto i 38 anni, i quali stanno aumentando a dismisura considerando i 300-400 nuovi casi soltanto dell’ultima settimana. E c’è ovviamente un motivo preciso dietro a tale nuovo scenario: le vacanze.

I viaggi all’estero di quest’estate, del resto, stanno esponendo parecchio i nostri giovani. Sia perché spesso si tratta di territori dove la situazione è ancora complicata, ma anche perché nei luoghi di aggregazione non sempre si rispettano le norme anti-coronavirus. Così ecco che sono in crescendo i casi segnalati di rientro in Italia.

Gli ultimi due, relativi proprio a queste ore, sono relativi al Lazio e si tratta di due persone rientrate da Ibiza. Cinque positivi si contano anche ad Arezzo dove un gruppo di ragazzi è da poco rientrato in Grecia. Il resto della comitiva, composta da 11 ragazzi totali, sono ora in isolamento domiciliare. Risultano infetti anche alcuni italiani rientrati dalla Croazia in questi giorni.

