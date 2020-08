Covid-19, Antonio Banderas è risultato positivo. Oggi l’uomo compie il suo 60esimo compleanno, ma deve farlo stando in quarantena.

Un annuncio davvero molto triste quello che fa Antonio Banderas sui social network. L’uomo, infatti, tramite profilo Twitter ufficiale, ha dichiarato di aver contratto il Covid-19 e di essere attualmente in quarantena. L’uomo spagnolo, proprio oggi 10 agosto 2020, ha compiuto ben 60 anni di vita. E oggi gli è anche arrivata la notizia di essere positivo alla malattia originaria di Wuhan. A darne l’annuncio è proprio lui sul suo profilo Twitter, con un messaggio a tutte le persone che gli sono vicine e i fan che continuano a seguirlo dopo una vita di successi e di film. Un affetto che sicuramente sentirà vicino ora più che mai, dato che si trova in questa delicatissima situazione di salute e di certo soffrirà molto.

Antonio Banderas è nato esattamente il 10 agosto 1960. Oggi però non ha potuto spegnere le candeline con amici e parenti, dato che gli è stato detto che è risultato positivo ai tamponi per il Covid-19. Per lui ora si apre una strada tortuosa, in cui dovrà fare il massimo per guarire da un virus per il quale non c’è ancora un vaccino. L’uomo ha scritto il tutto su un messaggio che ha condiviso tramite Twitter, sostenendo che si sente relativamente bene, ma un po’ giù. Gli fa piacere sapere però che tante persone gli sono vicine e sente questo calore e questo amore con cui tanti lo stanno inondando. Il famosissimo attore, un simbolo per la Spagna e anche per il mondo del cinema, ora è allettato e deve solo sperare di migliorare come è successo al collega Brayan Cranston.

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

