Coronavirus, record di morti in Australia: in calo i contagi totali, registrati nella maggior parte nello Stato di Vittoria

Il bilancio delle vittime del coronavirus in Australia ha superato quota 300, facendo registrare un picco di morti nelle ultime ore. Al contempo, però, calano i contagiati che sono 337 domenica, dato più basso dal 29 luglio.

Sono in totale 19 le persone che hanno perso la vita nella giornata di ieri, portando complessivamente il bilancio a 313 decessi, con un forte innalzamento rispetto ai mesi corsi.

L’Australia ha impiegato cinque mesi per raggiungere il triste traguardo dopo che la prima morte per Covid-19 è stata registrata a Perth il 1° marzo.

La centesima morte nel paese oceanico è stata Alice Bacon, una residente di 93 anni del New South Wales, scomparsa a maggio.

Sono trascorse circa 11 settimane (78 giorni) tra il primo decesso e il centesimo.

Il numero è raddoppiato a 200 il 1° agosto, con la vittima del Crossroads Hotel di Melbourne e ha visto aggiungersi altre 100 unità in soli 10 giorni.

