Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con Parigi che impone le mascherine anche nelle zone turistiche all’aperto. Scoppia l’allerta in Venezuela.

La pandemia da Covid-19 continua a mettere paura a tutto il pianeta. Infatti ad oggi, il Coronavirus ha ucciso 730mila persone in tutto il mondo e non è ancora chiaro quando riusciremo ad avere un vaccino. Infatti la corsa al Covax sembra ancora aperta, e la messa sul mercato di un rimedio al Covid-19 sembra ancora lontana. Ad oggi sono più di 19,6 i casi registrati in 196 paesi e territori. Mentre sale il dato dei guariti a 11,6 milioni.

Mentre gli Usa continuano ad essere il paese più colpito dalla pandemia. Infatti nella nazione governata da Donald Trump i contagi hanno raggiunto quota 5 milioni, mentre il numero di decessi ha raggiunto quota 162mila unità.

Intanto a Parigi cresce la paura per una seconda ondata. Infatti il governo ha deciso di imporre la mascherina anche nelle zone turistiche all’aperto. Così sarà obbligatorio indossare la mascherina dalle rive della Senna alle alture di Montemarte. Provvedimento adottato anche da comuni vicini, un segnale forte per far capire al popolo che il virus sta per tornare.

Coronavirus nel mondo: continua la crisi in Sud America

L’emergenza Coronavirus si fa sentire soprattutto in Sud America. Scoppia lo stato di allerta nuovamente in Venezuela, con il presidente Maduro che ha prolungato di 30 giorni lo stato di allerta. I dati della John Hopkins University riportano infatti i 25.805 contagi e 223 morti. Dati non considerati veritieri dalle autorità.

Mentre invece in Perù si è registrato un nuovo record negativo di 228 morti per Coronavirus, con il dato che si impenna ad un totale di 21.072 vittime. Intanto nelle ultime ore si sono registrati nuovi scontri tra il popolo e le forze di polizia. Negli scontri, tre manifestanti sono stati uccisi dalle autorità.

Paura anche in Brasile, dove è stata rinviata la partita tra Goais e Sao Paulo FC. Infatti dieci giocatori del Goias, prima della gara, hanno appreso di essere positivi al Covid-19.

