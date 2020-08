Il coronavirus torna a spaventare tutto lo Stivale. La Calabria chiede aiuto all’esercito per far rispettare le norme anti-covid

Il coronavirus torna a spaventare il Bel Paese. Nel momento in cui la stragrande ha abbassato la guardia pensando che tutto fosse passato, ecco nuovamente l’innalzamento dei contagi.

La causa di questi numeri in ascesa è la movida dei teenager. Bar, Pub e Discoteche da quando hanno riaperto bottega sono stracolme di ragazzi che non rispettano le regole anti covid: uso della mascherina in luoghi chiusi e rispettare la distanza di almeno un metro.

Il virus sembra aver perso la sua forza, facendo un calcolo tra contagi e decessi, ma mai abbassare la guardia. Una buona fetta di contagi in Italia conta ragazzi con età inferiore ai 30 anni. Questo il dato che spaventa l’intera nazione.

Calabria, esercito nelle strade

Nelle città di Diamante, Scalea e Sangineto, i primi cittadini hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze armate. L’esercito scende nelle strade per controllare che le regole del distanziamento sociale e l’uso della mascherina vengano rispettate da tutti i cittadini.

È l’estate del coronavirus e l’intenzione dei primi cittadini è quello di evitare un innalzamento esponenziale di contagi, dovuti alla movida.

Non solo le cittadine di Diamante, Scalea e Sangineto, ma anche l’intera regione calabrese, con una nuova ordinanza emanata dopo la proroga dello stato d’emergenza decisa dal governo Conte, ha confermato le norme anti-contagio nei locali e disposto un’intensificazione dei controlli su chi arriva o rientra in Calabria.

Tutti coloro che arrivano nella Regione, secondo l’ordinanza del Presidente Jole Santelli, “devono sottoporsi a ricovero programmato presso le strutture sanitarie”.

