Cresce la paura coronavirus in Brasile, con Bolsonaro che rilascia forti dichiarazioni. Per il presidente molte morti sono causate dal confinamento in casa.

Continua ad essere un problema serio il Coronavirus in Brasile, con il presidente Bolsonaro che spesso perde di mano la situazione d’emergenza. Infatti ad oggi il Brasile è il secondo paese più colpito dalla pandemia con circa 3,04 milioni di casi accertati e 101mila decessi. Inoltre la situazione non sembra attenuarsi, con l’epidemia che continua a far registrare moltissimi nuovi casi al giorno.

Infatti, solamente nella giornata di ieri, sono stati oltre 23mila i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Ma non solo, il Covid-19 ha colpito anche il campionato di calcio brasiliano, con la partita tra Goias e Sao Paolo Fc rinviata causa Coronavirus. Infatti, prima del match, il personale sanitario ha confermato 10 casi di Covid-19 tra le file del Goias. Andiamo quindi a vedere le ultime dichiarazioni di Bolsonaro sulla pandemia.

Coronavirus, Bolsonaro ancora contro le misure restrittive: le parole del presidente

Solamente un mese fa Jair Bolsonaro, primo ministro brasiliano, lottava contro il Coronavirus. Una lotta durata più di due settimane, vinta dal presidente grazie alle frequenti iniezioni di idrossiclorochina.

Nonostante abbia lottato personalmente contro la pandemia, Bolsonaro continua ad essere contro le restrizioni causate dal Coronavirus. Infatti per il presidente alcune delle morti causate dal Covid-19 sono provocate dalle misure di confinamento avvenute durante la crisi pandemica.

Infatti il presidente ha dichiarato sul proprio profilo Facebook: “In Brasile senza che ci siano cifre ufficiali, le cose sarebbero molto differenti“. Parole che arrivano in riferimento ad un articolo del Daily Mail, secondo cui il confinamento sia all’origine di due morti su tre nel Regno Unito. Così torna a scaldarsi il dibattito in Brasile sulle parole di Bolsonaro, tra chi continua ad appoggiare il presidente, e chi ivece ritiene sia necessario adottare misure più restrittive per superare l’emergenza.

