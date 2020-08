Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera sarebbe pronta al colpo da novanta per la prossima stagione. Si tratta di un centrocampista del Portogallo

Il Milan, in vista della prossima stagione, ha diverse idee di mercato per rinforzarsi e puntare all’accesso ad una Champions League che manca da troppi anni ormai. Il colpo da novanta della prossima finestra di calciomercato potrebbe esserci a centrocampo.

Alla dirigenza piace molto Florentino Luis che resta il vero e proprio sogno d’estate. Il classe ’99 è uno dei profili più promettenti del panorama calcistico europeo. Il Benfica, che ne detiene il cartellino, vanta su di lui una clausola da 120 milioni di euro. Ciò nonostante le parti potrebbero accordarsi per un prestito biennale con obbligo di riscatto pari ad una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Sul portoghese non c’è solo il Milan, ma diversi altri club europei. L’alternativa di Maldini e Massara resta Tonali del Brescia, altro calciatore cercato da mezza Europa, ma la prima offerta rossonera di 25 milioni è stata rifiutata da Cellino. Sul talento italiano è molto probabili si scateni un’asta da oltre 50 milioni di euro: Juventus ed Inter sono in pole position.

Calciomercato Milan, piazzato Ricardo Rodriguez: andrà al Torino

Ricardo Rodriguez, dopo il prestito al PSV Eindhoven a gennaio, non è stato riscattato dagli olandesi. L’obiettivo del Milan, fin dal suo ritorno alla base, è stato quello di piazzarlo nuovamente ed ora pare esserci riuscito. Infatti, secondo quanto riferito MilanNews, il calciatore starebbe per passare al Torino a titolo definitivo. In queste ore Frederic Massara e Davide Vagnati starebbero in sede rossonera discutendo dei dettagli dell’operazione. Il terzino tornerebbe quindi a lavorare con Giampaolo dopo la breve parentesi rossonera insieme.

