Calciomercato Juventus, in arrivo il primo colpo per Pirlo. La dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione del neo allenatore la squadra più competitiva possibile

Andrea Pirlo è stato appena annunciato come nuovo allenatore della Juventus e già sta lavorando sulla sua squadra. Contatti continui con Nedved e Paratici per costruire una rosa degna di competere in Europa, oltre a dare la caccia al decimo titolo in Italia. Il reparto che merita maggiore attenzione è il centrocampo. “Il Maestro” può fare scuola a molti in cabina di regia e secondo la sua idea di calcio ha bisogno di una mediana dai piedi buoni, in grado di tenere palla e imporre il proprio gioco. L’arrivo di Arthur dal Barcellona è sicuramente gradito al neo tecnico che lo vedrebbe bene come mezzala di un centrocampo a 3. Qualora venisse confermata l’idea di impostare la squadra con un 4-3-3, servirebbe poi un grande mediano davanti alla difesa, capace di abbinare qualità e quantità.

Calciomercato Juventus, pronto il primo colpo per Pirlo: Sandro Tonali

Il nome preferito per il centrocampo della Juventus è Sandro Tonali. Il classe 2000 del Brescia è considerato l’erede designato proprio di Andrea Pirlo in Nazionale, pur avendo caratteristiche differenti. Sul ragazzo si erano concentrate le attenzioni dell’Inter di Antonio Conte, pronto a ricreare con Barella e Sensi la mediana azzurra. A quanto pare però le richieste elevate di Cellino sembrano aver arenato la trattativa, giusto il tempo necessario per permettere alla “Vecchia Signora” di inserirsi.

L’idea è quello di costruire un tridente in mezzo al campo con Tonali, Bentancur e Arthur, giovane e di grande qualità. Il sogno resta quello di Milinkovic Savic per aggiungere anche una fisicità importante in chiave europea. Da non sottovalutare anche l’arrivo di Kulusevski, che può giocare sia da ala che da intermedio di inserimento. La nuova Juve prende corpo e Pirlo è pronto a vincere la sua personale scommessa, contro lo scetticismo di molti.

