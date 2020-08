Bonus Inps, Fico ha deciso di parlare e dire la sua sulla richiesta che hanno fatto 5 parlamentari del bonus di 600 euro, sostenendo che si tratti di una cosa molto brutta.

Come vi abbiamo riportato più volte in questi giorni, è sorta alla luce la richiesta invita ed accolta da ben 5 parlamentari per il bonus INPS. Persone con stipendi d’oro, che la maggior parte degli italiani sognano, che hanno fatto richiesta per ricevere un bonus per l’emergenza Covid-19. Quando queste domande sono venute a galla, in tantissimi si sono indispettiti ed hanno trovato la situazione non solo ridicola, ma anche incredibilmente vergognosa. I politici, che vantano stipendi molto più alti del lavoratore medio, che fanno richiesta di un bonus come se non potessero riuscire a sopravvivere, come se avessero perso il lavoro in seguito all’emergenza. Insomma, non proprio una situazione piacevole per la politica nostrana.

Bonus Inps, Fico: “I 5 deputati hanno offeso l’Italia, si scusino!”

Oggi a parlare dei 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus è intervenuto il Presidente della Camera, Roberto Fico, il quale ha sostenuto come questo fosse un atto “vergognoso”. Ha inoltre sostenuto, riporta Repubblica, che “I cinque deputati che hanno richiesto e preso il bonus Covid”, ottenendolo, “facciano un passo avanti. Si scusino. Rinuncino”. Ci si aspetta insomma dai politici un atto di umanità e di eticità, dato che tantissime persone che sono economicamente molto più in difficoltà di loro non hanno fatto domanda o non hanno ottenuto lo stesso bonus. Insomma, non proprio una bella pagina della politica made in Italy, che ancora una volta si conquista le prime pagine per qualcosa di grottesco. Nei prossimi giorni sapremo se veramente rinunceranno o se continueranno a difendere la propria posizione controversa.

