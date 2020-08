In Bielorussia, nel corso di uno scontro tra polizia e dimostranti dopo la notizia della riconferma di Lukashenko, è scomparso un giornalista. Era l’inviato del giornale Meduza, con sede in Lettonia

Maxim Solopov, giornalista inviato per seguire gli scontri di piazza a Minsk per conto del suo giornale, è scomparso senza lasciare traccia di sé.

Né la redazione per la quale lavorava, Meduza, né la sua famiglia ha avuto sue notizie. Scatta il panico. “Maxim ha smesso di rispondere ai messaggi intorno all’una del mattino del 10 agosto. Né la redazione di Meduza né la sua famiglia sono stati in grado di determinare cosa gli sia successo”. Questo quanto affermato dal direttore del giornale per il quale lavorava Solopov.

Il giornalista era stato incaricato di andare a seguire gli scontri di piazza a Minsk, protesta nata dopo il risultato delle presidenziali che ha riconfermato per il sesto mandato Aleksandr Lukashenko.

Il giornalista scomparso, prima che ciò accadesse, si trovava vicino al teatro Maxim Gorky. La polizia “stava bloccando la gente nella zona, sparando gas lacrimogeni e arrestando violentemente i manifestanti“, afferma la redazione di Meduza.

Su quello che è accaduto dopo non c’è alcuna certezza o verità. Secondo Daily Storm, il cronista è stato picchiato dalle forze di sicurezza bielorusse mentre stava documentando gli scontri tra polizia e dimostranti.

Se le affermazioni fatte da Dily Storm fossero vere, la testata giornalistica Meduza “chiederà una giusta punizione per tutti i responsabili”.

