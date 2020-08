Le recenti elezioni in Bielorussia hanno visto la vittoria, netta, del presidente in carica, Alexander Lukashenko. Durissimi gli scontri dopo i risultati delle elezioni: registrati diversi feriti e un morto.

In Bielorussia Alexander Lukashenko ha stravinto. Come riporta Tgcom24, infatti, il presidente in carica ha infatti ottenuto l’80,23% dei voti. La sua avversaria, Svetlana Tikhanovskaya, si è dovuta invece accontentare del 9,90% dei voti. L’opposizione, da quanto si apprende, ha contestato molto duramente questi risultati. L’epilogo, in tal senso, è stato anche tragico: si parla di un morto e di diversi feriti.

A riportare la notizia del decesso, come informa Tgcom24, è stato il sito web ufficiale del “Centro per i diritti umani Viasna“. Il portale ha reso noto che durante le manifestazioni di protesta, “un partecipante è morto”.

Bielorussia: Lukashenko stravince, ma le proteste impazzano

Ci si chiede il perché ti tali proteste. Dal momento che la vittoria delle elezioni è stata pressoché totale, qual è il motivo delle contestazioni? Come riporta Tgcom24, l’opposizione si è scagliata contro i dati diffusi dalle autorità, sostenendo a gran voce che “i risultati contraddicono la realtà”.

Infatti, da quanto si apprende, la squadra elettorale guidata dall’avversaria politica di Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, ha ribadito di non riconoscere i risultati riportati dalla Commissione Centrale Elettorale. Secondo il team, i dati non corrispondono alla realtà e questo è il motivo principale delle proteste, che hanno causato, oltre al morto citato dal Centro per i diritti umani Viasna, anche dozzine di feriti.

Intanto, come riporta Tgcom24, è intervenuta anche l’Unione Europea che ha chiesto espressamente di “tutelare il diritto di espressione”, evitando ogni tipo di violenza. A prender parola sulla delicata questione è intervenuto Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo: “La violenza contro chi protesta non è la risposta”.

