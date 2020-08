C’è una storia a lieto fine alle spalle del tragico evento di Beirut: la nascita del piccolo George, venuto al mondo all’ospedale Saint George propiro durante l’esplosione

La nascita del piccolo George è una storia a lieto fine: nonostante le circostanze drammatiche in cui il piccolo è venuto alla luce, George sta bene, così come la mamma e il papà.

Emmanuelle Khnaisser è entrata in travaglio pochi istanti prima della massiccia esplosione del magazzino avvenuta a Beirut pochi giorni fa.

Mentre veniva operata, l’esplosione ha squarciato le pareti dell’ospedale e tutto è andato in tilt.

Suo marito, Edmound, stava per immortalare la nascita di suo figlio attraverso un video con il telefono, quando la tremenda onda d’urto proveniente dal porto ha squarciato le pareti.

Nemmeno il tempo di capire di cosa si trattasse che subito è corso urlando verso il letto della compagna, aiutando gli infermieri a togliere i vetri rotti dal corpo della donna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beirut, si continuano a cercare dispersi nella zona del porto

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Beirut, il piccolo George è venuto al mondo durante l’esplosione

Alla fine, nonostante tutto, il piccolo George è riuscito a venire alla luce senza conseguenze. Un vero e proprio miracolo non solo per il personale dell’ospedale ma anche per la famiglia che non si aspettava buone notizie dopo l’esplosione.

Khnaisser ha postato l’intero incidente su Facebook e ha ringraziato i medici e l’infermiera per il supporto datogli in un momento estremamente delicato.

Parlando con la CNN, ha anche affermato che l’ospedale ha aiutato tutta la sua famiglia, compresa la nonna del piccolo George, che era rimasta ferita nell’incidente.

L’esplosione di Beirut ha ucciso almeno 157 persone, con 300mila senza tetto e danni complessivi da 15 miliardi di dollari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beirut, guerriglia per le strade: 109 feriti e comunicazioni interrotte

GUARDA IL VIDEO: