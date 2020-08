Wanda Nara e un’amica stanno passando un pomeriggio insieme in piscina, le fotografie pubblicate sui social stanno facendo impazzire i fan.

Wanda Nara è senza dubbio una delle personalità più discusse d’Italia. Da poco ha abbandonato il Paese del quale, per anni, è stata reginetta indiscusse del gossip. L’ex moglie di Maxi Lopez, centravanti del Catania, ha lasciato il marito per il compagno di squadra Mauro Icardi, scatenando da allora un putiferio mediatico. Da quel momento con lei sono state solo polemiche, tra fotografie spinte, uscite molto provocatorie e salotti televisivi. Per molto tempo volto di Tiki Taka, in onda su Mediaset, alla fine la donna di origini argentine si è spostata insieme al compagno nella città dell’amore, Parigi. Poche settimane fa c’è stata anche l’ufficialità del diritto di riscatto esercitato dal PSG per avere il suo cartellino e quindi i servigi di Mauro Icardi ancora per molti anni.

Wanda Nara e amica in piscina, doppia scollatura da sogno – FOTO

In questo pomeriggio l’esplosiva bionda sudamericana si sta rilassando con un’amica del cuore. Come si vede dalle foto postate sul profilo ufficiale della donna, le due si trovano in piscina, a rilassarsi in quest’ennesima giornata calda di agosto. Le due stanno gustando del mate, una bevanda tipica dell’America Latina, fatta con erbe messe a macerare nell’acqua calda. Tutti sono rimasti ovviamente molto colpiti dall’angolazione della fotografia, che non lascia tanto spazio alla fantasia. Come al solito Wanda Nara si mostra in tutta la sua esplosiva bellezza, inquadrando senza troppi problemi le sue forme. Nell’immagine si vedono anche le curve dell’amica, in un’accoppiata vincente che sta attirando tanti mi piace e commenti su Instagram. Di seguito l’immagine.

