Turisti massacrati in Nigeria, una storia davvero molto triste che arriva dal cuore dell’Africa nera. Purtroppo ancora moltissimi dettagli non sono del tutto chiari.

Dopo il lockdown per il Covid-19, qualcuno ha deciso di ritrovare un po’ di pace e si svagarsi andando in vacanza. Un viaggio, meglio se esotico, per cercare di prendersi una pausa dalla pandemia. Ovviamente sempre nel rispetto più totale delle norme e dei comportamenti prescritti dall’OMS per evitare che il contagio continui e fare da mezzo di diffusione della malattia. Volevano passare delle giornate felici alcuni turisti francesi che in questi giorni erano andati in Nigeria per fare dei safari nelle riserve naturali del luogo. Assistere al meraviglioso spettacolo della natura, osservando da vicino animali esotici e piante introvabili in Europa. Qualcosa, però, è andato storto e una vacanza piacevole è finita in tragedia, con ben 7 persone morte.

Turisti massacrati in Nigeria, 7 cadaveri ritrovati in strada

Non è ancora chiarissimo cosa è successo, le autorità locali stanno ancora facendo delle indagini per scoprire la verità. Quello che è certo è che un gruppo di turisti francesi è stato attaccato vicino ai bush della zona ed è stato massacrato. Sei persone sono state crivellate con colpi di arma da fuoco. Il settimo cadavere, di una donna, è stato trovato più lontano, prhttps://www.inews24.it/2020/08/09/morto-25-anni-due-trapianti-rene-triste-storia-maurizio/obabilmente perché era riuscita in un primo momento a scappare agli assassini. Ora le autorità locali hanno aperto un fascicolo e ci sono delle rilevazioni in corso. In molti sospettano sia stata una delle bande armate che trafficano proprio vicino ai bush della Nigeria, che hanno visto nei turisti una preda facile per sfogare la propria bestialità.

