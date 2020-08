Un danno non indifferente quello causato da un piccolo topolino che ha rosicchiato circa 16mila euro di banconote di un ATM

Un disastro da 1,3 milioni di rupie, nonché 16mila euro, quello causato da un piccolo topo. Tutto è nato quando i cittadini di un villaggio in India hanno iniziato a lamentarsi con la State Bank of India perché un ATM non erogava denaro. Era da un po’ di tempo infatti che il bancomat non faceva prelevare i malcapitati indiani.

I cittadini del villaggio hanno dovuto aspettare quasi un mese per l’intervento di un tecnico. La prima lamentela risaliva al 20 maggio e l’esperto è intervenuto soltanto a metà giugno. Una volta deciso per l’intervento di un tecnico, ciò che si trova davanti agli occhi spaventa lo stesso. Ogni singola banconota è stata rosicchiata a tal punto da essere danneggiata permanentemente, ecco perché il macchinario non erogava più denaro. Tuttavia, di punto in bianco la situazione suscita ilarità nel giovane tecnico che si accorge del “piccolo” problema.

Un topo provoca un disastro da 16mila euro

Il “piccolo” problema ritrovato all’interno del bancomat era un topo. Purtroppo però il piccolo animaletto è morto all’interno della macchinetta, ma i cittadini del villaggio indiano sono potuti tornare alle loro operazioni presso quell’ATM. Non è la prima volta che accade che un topolino si insinua all’interno di una di queste macchinette, è già successo in Kazakistan, Arabia Saudita ed Estonia.

Anche in Italia è successo ad una donna anziana che un piccolo ratto le rovinasse la pensione appena prelevata. Quest’ultima si rivolse alla Banca d’Italia che le rimborsò fino all’ultimo centesimo e la donna, alla veneranda età di 80 anni, ha deciso di aprire un conto corrente per evitare futuri problemi di questo genere.