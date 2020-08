Trump conferma il ban a TikTok negli Usa, scatenando la risposta del social nei confronti del tycoon. L’app di ByteDance risponde: “Siamo sconcertati”.

Il 7 agosto è stata una data fondamentale nel mondo social a stelle e strisce, infatti il presidente americano Donald Trump ha imposto il ban a TikTok nel suo paese, scatenando la risposta del social. Una scelta priva di senso quella di Trump, che ha accusato l’app di far parte di un progetto di spionaggio della Cina.

Inoltre il 45esimo presidente americano, ha confermato che l’app tornerà disponibile solamente se vende a Microsoft, colosso americano della tecnologia. Il tycoon punta così ad indebolire il social che ha conquistato gli Usa, con milioni di download e primati nelle classifiche degli store digitali. Così dopo l’ultima normativa di Trump, adesso il social cinese ha 45 giorni per abbandonare il mercato statunitense, salvo una vendita a sorpresa a Microsoft.

LEGGI ANCHE -> TikTok, Microsoft prosegue le trattative e rassicura Trump: la situazione

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

TikTok risponde a Trump: la strategia dell’app di ByteDance

Dopo il ban a TikTok imposto da Trump, è arrivata la risposta del social network, che ha ribadito lo stupore nei confronti del provvedimento del presidente americano. Infatti il social ha ricordato come Trump non abbia eseguito alcuna regolare procedura. Il social cinese, nel suo comunicato, ha ricordato anche come Trump abbia provato ad intrommettersi nella trattativa tra due aziende private, facendo riferimento alla trattativa con Microsoft.

ByteDance ha concluso il suo comunicato affermando che il presidente Trump non ha alcuna prova che confermi le sue dichiarazioni. Inoltre sempre l’azienda cinese ha ricordato di aver dato la propria disponibilità per l’acquisizione su territorio statunitense. Gli sviluppatori di TikTok, inoltre, dichiarano di essere pronti alla guerra legale, annunciando di non aver paura di andare in tribunale.

Infatti la volontà di ByteDance è quella di far si che non venga messo a rischio lo stato diritto, magari con la tutela dei tribunali statunitensi. Vedremo come andrà a fine questa battaglia tra il presidente Trump e la società cinese che ha sviluppato il social in cima a tutte le classifiche.

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !