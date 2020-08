Tania Cagnotto ha deciso, non andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2021: la campionessa aspetta il secondo figlio e ora pensa solo alla famiglia

Olimpiadi, Tania Cagnotto dice basta. Quella di Tokyo 2021 poteva essere la sua sesta missione a cinque cefchi e invece la guarderà in tv. I dubbi per una qualificazione che, in coppia con Francesca Dallapè nel sincro, non aveva ancora conquistato sono stati spazzati via da una novità annunciata oggi via social.

Tania aspetta un figlio, il secondo dopo la nascita di Maya nel 2018, e ha scelto comprensibilmente di dare la precedenza alla famiglia. Forse se il Covid-19 non avesse costretto tuti gli spirtivi a cambiare i loro programmi avrebbe potuto riprovarci. Adesso però ha un’altra missione, senza nessun rimpianto.

La Cagnotto solo un mese fa aveva detto di sperare in una chiamata: “Non lo nascondo, mi piacerebbe essere la portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo il prossimo anno”. E in effetti il suo era uno dei nomi più gettonati insieme a quello di Elisa Di Francisca, anche lei alle prese con la vita di mamma e molte incertezze. Invece la bolzanina a 35 anni ha detto e smette dopo una carriera pazzesca. Lo confermano le 41 medaglie messe insieme tra Olimpiadi, Mondiali, Europei senza contare i titoli italiani.

Tania Cagnotto, in 16 anni di carriera internazionale ben 41 medaglie

Nata il 15 maggio 1985 a Bolzano, Tania Cagnotto è una predestinata. Mamma Carmen Casteiner è stata una buona tuffatrice negli anni Settanta, ma suo padre è Giorgio Cagnotto, vincitore di quattro medaglie olimpiche e poi suo allenatore. Dal 2000 (Campionati Europei di Helsinki), ad oggi è stata la donna simbolo dei tuffi italiani in giro per il mondo.

Le prime medaglie internazionali nel 2002, agli Europei di Berlino, con un argento e un bronzo nel sincronizzato con Maria Marconi. Ai Mondiali di Montreal 2005 diventa la prima tuffatrice italiana a vincere una medaglia iridata con il bronzo da 3 metri, ripetuto due anni dopo ai Mondiali di Melbourne e soprattutto imn quelli di Roma 2009 (più un argento con la Dallapè nel sincronizzato)

Le mancavano le medaglie olimpcihe, sfiorate a Londra 2012 per un verdetto beffa. Alle Olimpiadi di Rio del 2016 si aggiudica l’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé e il bronzo dal trampolino di 3 metri. Può bastare così.