La Serbia ha appena concluso l’acquisto di sei droni militari dalla Cina. Una scelta che incrina ancora di più i rapporti del paese con gli Stati Uniti.

Il governo di Pechino ha deciso di consegnare sei droni di attacco alla Serbia, che con questo acquisto, diventa il primo paese europeo a disporre di velivoli senza pilota prodotti dalla Cina. Un’operazione che certifica la frattura politica tra la nazione serba e la Nato. I contrasti erano iniziati lo scorso anno quando il premier Aleksandar Vucic manifestò un interesse per il sistema di difesa antiaerea russo che irritò non poco gli Stati Uniti. In quell’occasione infatti Trump minacciò addirittura di applicare delle sanzioni commerciali alla nazione. Adesso invece, a preoccupare la Casa Bianca è questa nuova “vicinanza” del governo di Belgrado a quello di Pechino. Anche perché la Serbia si trova geograficamente in uno snodo strategico della Via della Seta.

La questione cinese è la priorità degli Usa in politica estera

Il quotidiano Bloomberg sostiene che l’acquisto di questi droni da parte della nazione balcanica “sottolinea l’espansione della presenza strategica cinese sulla soglia della Nato, dai cyberattacchi al furto di proprietà intellettuale fino agli investimenti strategici nella Belt and Road Initiative”. Alexander Vershbow, ex ambasciatore Usa alla Nato, sostiene che ormai l’espansionismo della Cina è diventato forse il problema maggiore degli Stati Uniti in politica estera. Ed è per questo che sempre più frequentemente, gli Usa chiedono ai loro alleati europei di prendere delle posizione più nette nei confronti del Governo di Pechino. Preoccupano particolarmente i rapporti diplomatici che Portogallo e Grecia intrattengono con Pechino, considerati troppo accondiscendenti nei confronti del governo centrale cinese. Ma preoccupa anche la neutralità della Germania sulla questione, che non ha nessuna intenzione di incrinare i rapporti commerciali con la Cina.

