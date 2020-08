Scuola, aule verranno individuate in strutture extrascolastiche per rispettare al meglio le regole di distanziamento sociale e di sicurezza imposte dal governo.

La scuola continua ad essere un tema caldo, anzi caldissimo. Soprattutto in queste ore, dato che la situazione per la gestione delle classi e degli alunni continua ad essere avvolta dal mistero. Oggi alcune cariche importanti hanno fatto il punto della situazione e il quadro è tutt’altro che roseo. Secondo le ultime notizie, infatti, le scuole non sarebbero in grado di garantire le aule necessarie per permettere a tutti di frequentare le lezioni in sicurezza. A dare questi dati è L’Associazione Nazionale Presidi, secondo cui tantissimi bambini non potranno frequentare la propria scuola. Si andrebbe in contro al problema del sovraffolamento ed il distanziamento sociale sarebbe ancora problematico per molti. Per questo in tanti dovranno fare lezione in strutture alternative, non più nelle proprie scuole.

Scuola, 20mila aule saranno in hotel, B&B e appartamenti

Sarebbero ben 20mila le aule al di fuori delle strutture scolastiche necessarie per garantire il rispetto delle linee guida. Un numero enorme, che si traduce in oltre 400mila ragazzi e ragazze che dovrebbero andare a lezione in posti alternativi. Molto presto, si legge su ANSA, Avvisi Pubblici in diversi Comuni saranno pubblicati per cercare di comprendere dove creare delle aule provvisorie. Bed & Breakfast, hotel e persino appartamenti singoli potranno presentare la propria candidatura e, in cado di conformità con le linee guida, potranno ospitare queste aule momentanee. Un provvedimento che sta facendo infuriare tante persone sui social, dato che molti criticano il fatto che non si faccia altro che rendere più pericoloso andare a scuola.

