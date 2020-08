L’epilogo dell’incendio scoppiato in un condominio in Repubblica Ceca è tragico: undici morti, di cui tre bambini. Scattato anche un arresto.

Undici morti, di cui tre bambini: questo è il tragico epilogo di un incendio scoppiato nella giornata di ieri in un appartamento all’undicesimo piano nella città di Bohumin. A riportare la tragica notizia è stata l’agenzia di informazione Ansa, che ha fatto sapere che la polizia ha anche arrestato un individuo. La notizia dell’arresto è arrivata direttamente dalle parole di Tomas Kuzel, capo della polizia ceca per la regione nord-orientale.

L’incendio, hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco, si è verificato in questa cittadina, che si trova a circa 300 km a est rispetto a Praga.

