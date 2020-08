Cinque partite nella notte NBA, con i risultati che vedono la sorprendente vittoria dei Pacers, grazie ai 39 punti di T.J. Warren.

Altra serata in compagnia del basket NBA, con risultati sorprendenti come la vittoria degli Indiana Pacers sui Los Angeles Lakers. Continua la striscia positiva dei Phoenix Suns, ancora imbattutti nella bolla di Orlando, mentre Doncic vince la sfida contro Antetokounmpo. Andiamo quindi a vedere le cinque partite giocate nella notte.

Il sabato NBA si è aperto con la vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Portland Trail Blazers. La franchigia dell’Oregon aveva bisogno di una vittoria per agganciare il treno playoffs, ma Damian Lillard sbaglia i due tiri liberi più importanti della stagione, regalando la vittoria ai Clippers. Per i losangelini ancora un ottimo Paul George fa da traghettatore con 21 punti.

La seconda partita del sabato NBA ha visto protagonisti gli Utah Jazz contro i Denver Nuggets. Un’altra partita sul filo del rasoi, con la franchigia del Colorado che ha conquistato la vittoria grazie ai 23 punti di Jamal Murray. Ai Jazz non bastano i 35 punti della stella Donovan Mitchell.

Continua il momento positivo degli Indiana Pacers, che nella notte è riuscita a battere anche i Los Angeles Lakers. Ancora una volta il protagonista è T.J. Warren che ha trascinato la franchigia di Indianapolis con 39 punti in 37 minuti sul parquet. Ai Lakers, invece, non bastano i 31 punti con 7 assist e 8 rimbalzi di LeBron James.

