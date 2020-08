Il Ministro Speranza annuncia Ru486 tramite un tweet. Previsto il day hospital ed un limite fino alla nona settimana di gestazione.

Arriva l’aborto privato, da casa propria e con pasticche consegnate direttamente dall’ospedale. Ad annunciarlo è proprio il ministro Speranza che tramite il proprio profilo Twitter, dà vita a Ru486 la pillola per l’aborto farmacologico fai-da-te. Inoltre il minsitro ha imposto anche il limite per l’aborto, imposto fino alla nona settimana di gestazione.

Le nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana.

È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà. pic.twitter.com/0OkNq8Vbnj — Roberto Speranza (@robersperanza) August 8, 2020

Un annuncio appoggiato dal parere del Consiglio Superiore della Sanità, del quale al momento non c’è ancora traccia ufficiale. Secondo Repubblica le linee guida favoriscono un day hospital, ma non c’è ancora nullo di certo. Infatti si attende chiarezza su un tema così importante e che da tempo infiamma il dibattito pubblico.

L’aborto chimico, con la pillola ru486, prevede l’espulsione del feto ed è utilizzabile nei nostri ospedali in alternativa all’aborto chirurgico. Da oggi, secondo quanto annunciato da Speranza, sarà possibile usufruire del Ru486 direttamente in day hospital e non seguendo i tre giorni di ricovero come in precedenza.

Speranza annuncia l’aborto chimico con Ru486: i precedenti

Secondo le precedenti linee guida, che risalgono al 2010, era previsto il ricovero di tre giorni con l’assunzione del mifepristone (RU486), ed inoltre il limite era la settima settimana di gestazione. Mentre invece adesso la settimana limite è la nona ed i tre giorni di ricovero sono stati sostituiti dal day hospital.

Inoltre alcune regioni, già in precedenza avevano superato le linee guida imposte nel 2010, procedendo autonomamente all’aborto in day hospital. Ad esultare c’è il ginecologo Silvio Valle dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. Infatti sul proprio profilo Facebook, valle rivendica di non essere un fuorilegge, affermando che da anni va oltre la settima settimana per l’aborto.

Appoggia la nuova normativa di Speranza, anche l’esponente di Leu, Loredana De Petris che parla di un grande passo in avanti fondamentale sulla strada della civiltà. L’idea di De Petris è stata rispresa anche dal senatore Nicola Fratoianni e dalla senatrice 5 Stelle Emma Pavanelli.

Mentre invece si schiera contro la decisione presa da Speranza, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Infatti per l’esponente di Fdi è un balzo indietro e non un passo in avanti per l’autodeterminazione femminile. Insomma il tema dell’aborto resta caldissimo in Italia, con le forze politiche pronte ad alimentare l’acceso dibattito.

