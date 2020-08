Nella giornata di oggi la Ministra dell’informazione del Libano ha annunciato le sue dimissioni. Si tratta della prima conseguenza politica dopo le esplosioni a Beirut.

Manal Abdul Samad, Ministra dell’informazione in Libano, ha annunciato nella giornata di oggi la sue dimissioni dall’esecutivo guidato dal premier Hassan Diab. Una scelta che probabilmente rappresenta la prima vera conseguenza politica concreta dell’esplosione avvenuta martedì a Beirut. Una tragedia che provocato la morte di 159 persone e più di seimila feriti. L’episodio inoltre ha contribuito ad alimentare le tensioni già esistenti tra popolazione e governo. Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine libanesi hanno arrestato venti civili con l’accusa di disordini pubblici. A Beirut infatti si è verificata una vera e propria guerriglia urbana. E durante la notte, sembra che alcuni attivisti, per protestare contro il governo, abbiano iniziato a lanciare pietre e bottiglie contro le sedi delle forze dell’ordine. La reazione della polizia è stata immediata e violenta. Per far disperdere i manifestanti sono stati infatti utilizzati dei lacrimogeni.

Beirut, continua la ricerca di dispersi nella zona del porto

E tra i civili si contano adesso più di cento feriti. Gira inoltre anche un’indiscrezione non confermata sul fatto che un poliziotto sarebbe morto durante gli scontri. Continuano intanto, nella zona del porto di Beirut, le ricerche di possibili sopravvissuti. Anche perché risultano ancora disperse dieci persone. Le indagini sono ancora in corso, e il governo libanese non ha per il momento rilasciato dichiarazioni sulla dinamica di questa esplosione. I servizi segreti americani sostengono però con convinzione che si sia trattato di un attentato terroristico. L’esplosione a loro parere, sarebbe stata organizzata da un commando militare con la collaborazione di alcuni operatori del porto di Beirut. L’ipotesi dell’intelligence Usa è che il gruppo si sia servito di venticinque detonatori al fosforo bianco. Per quanto riguarda invece il movente di questa devastante esplosione, l’ipotesi è quella di un attentato perpetuato allo scopo di aumentare le tensioni geopolitiche con Israele.

