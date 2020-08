Il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che l’esecutivo giallorosso sta valutando una riforma fiscale molto ambiziosa con un possibile taglio dell’Irpef.

Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato delle misure che il suo governo sta prendendo in esame per rilanciare un’economia duramente colpita dalle conseguenze economiche del lockdown. Gualtieri ha in primo luogo ribadito la necessità di fare deficit come l’unica strategia possibile per far ripartire il paese. Ha poi affermato che l’Italia si trova ancora nel pieno dell’emergenza e c’è un urgente bisogno di misure forti e decise. Per questo a suo parere “quella di contrastare i pesanti effetti economici del Covid-19 con un forte intervento anticiclico in deficit è una strategia giusta, che abbiamo definito in modo condiviso a livello europeo e internazionale”.

Gualtieri: “Misure del governo fondamentali durante la crisi”

Gualtieri ha poi lodato l’operato del governo durante la pandemia, asserendo che senza gli interventi economici portati avanti dall’esecutivo “la crisi avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali insostenibili che avrebbero compromesso la possibilità di una ripartenza che invece è in corso”. Per quanto riguarda le tasse, il Ministro dell’Economia ha spiegato ai giornalisti di Repubblica che il governo sta valutando una possibile riduzione dell’Irpef. Una misura che fa parte di una una riforma fiscale che comprende tra le altre cose anche un “assegno unico per i figli da finanziare in parte con una riforma delle detrazioni e dei sussidi ambientali dannosi e in parte col contrasto all’evasione e che potrà essere implementato gradualmente per garantire l’equilibrio della finanza pubblica. Io apprezzo il modello tedesco di progressività con aliquota continua ma su questo non abbiamo ancora deciso”.

