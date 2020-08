Torna la Formula 1 con l’appuntamento a Silverstone per il 70esimo anniversario. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

Quinto appuntamento stagionale per la Formula 1, che scende in pista nuovamente a Silverstone, in occasione del 70esimo anniversario del massimo campionato automobilistico. Ancora una volta le qualifiche del sabato hanno visto le due Mercedes come protagoniste assolute. Stavolta però la pole position è andata al finlandese Valtteri Bottas che beffa, il campione del mondo e compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Sorpresa assoluta del weekend il tedesco Nico Hulkemberg, al volante della Racing Point come sostituto di Sergio “Checo” Perez. Il tedesco è da sempre uno dei piloti più apprezzati del circuito F1, ma nonostante ciò non è mai riuscito a conquistare un podio, e il GP odierno potrebbe essere l’occasione giusta. Completa la seconda fila Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull.

Deludono ancora una volta le Ferrari. Charles Leclerc spinge la sua rossa all’ottavo posto a quasi 1,5 secondi di distacco dalla pole position della Mercedes. Delusione assoluta per Sebastian Vettel, che chiude le qualifiche all’undicesimo posto, mancando nuovamente l’accesso alla Q3. Andiamo quindi a vedere dove seguire la gara.

Formula 1, GP di Silverstone: dove vedere la gara in tv e streaming

Il Gran Premio del 70esimo anniversario della Formula 1, a Silverstone, andrà in scena a partire dalle 15:10. Come sempre sarà Sky a trasmettere la Gara, con il canale dedicato Sky Sport F1. Ma non solo per l’evento speciale, Sky trasmetterà la gara anche su Sky Sport Uno, al canale 201 del satellitare.

Per tutti gli abbonati che non potranno assistere alla gara da casa, Sky mette a disposizione la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e sintonizzarsi sul canale dedicato. Inoltre sarà possibile seguire la gara anche sulla piattaforma streaming NowTv. La piattaforma affiliata a Sky, mette a disposizione dei nuovi utenti un mese di prova gratuito. Inoltre entrambe le piattaforme saranno disponibili su tutt i device mobili come: smartphone, laptop e tablet.

Per chi invece non potrà assistere alla gara in Diretta, sarà possibile seguire la differita gratuitamente su Tv8, a partire dalle ore 18:00.

