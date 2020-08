A prender parola sulle linee del Decreto Agosto è stato il ministro dell’Economia Gualtieri, che ha anche lanciato un appello rivolto al prossimo futuro.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è intervenuto in merito al cosiddetto Decreto Agosto, mettendone in luce tutti gli aspetti. Le parole del ministro, raccolte da Tgcom24, mettono in luce che seppur ci si trovi ancora in stato emergenziale, “stiamo già passando a quella che sarà la fase cruciale del nostro impegno”. L’impegno, sostiene Gualtieri, è quello di cambiare il Paese, intervenendo per eliminare ingiustizie e arretratezze.

Un passaggio cruciale, nell’ambito del suo discorso, Gualtieri l’ha voluto dedicare alla decontribuzione per il sud, presentata dal ministro come “una scelta di portata storica” per il Paese. Questo sta a significare che l’Italia sta andando oltre l’emergenza Covid e sta guardando avanti.

Decreto Agosto: Gualtieri guarda al futuro

Il ministro, durante il suo discorso riportato da Tgcom24, ha anche fatto notare che lo scorso anno lo spread “era alle stelle e si parlava di Italexit”. Oggi, il governo guidato da Conte, ha saputo gestire al meglio una crisi senza precedenti e ha contribuito “allo storico accordo europeo”.

Stando alle parole del ministro dell’Economia, le scelte prese dal governo sono le più sagge, dal momento che “senza questi interventi [tra cui la decontribuzione per il sud] la crisi avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali insostenibili”. Queste conseguenze avrebbero anche compromesso le possibilità di una ripartenza.

Il ministro Gualtieri, nell’ambito della sua riflessione, ha voluto anche volgere lo sguardo verso il prossimo futuro. In merito alla riforma fiscale per la riduzione dell’Irpef, Gualtieri ha fatto sapere di apprezzare in particolar modo il modello tedesco di “progressività con aliquota continua”. Al tempo stesso, però, il ministro ha fatto sapere che al momento ancora niente è deciso. Su questo fronte, dunque, si attendono aggiornamenti.

