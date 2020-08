Continua a peggiorare la situazione Coronavirus negli Usa, con oltre 5 milioni di casi nel paese. Invece in Brasile si superano i 100mila decessi.

La pandemia da Coronavirus sta raggiungendo numeri impressionanti, specialmente negli Usa che si afferma come paese più colpito dalla pandemia. Infatti gli Usa continuano a subire un costante incremento dei casi, con il paese a stelle e strisce che supera i 5 milioni di casi.

Nonostante l’infinito ottimismo del Presidente Donald Trump, che continua a rilasciare interviste controverse, gli Usa si apprestano ad affrontare una delle crisi economiche più dure dell’ultimo secolo. Proprio a causa di questa catastrofica previsione, Trump ha deciso di firmare una serie di ordini esecutivi destinati ad affrontare l’imminente crisi economica.

Così Trump ha annunciato una serie di provvedimenti. Infatti il presidente americano ha affermato che saranno estesi i sussidi di disoccupazione da 400 dollari a settimana (200 in meno rispetto all’attuale importo). Ma non solo, infatti il tycoon ha firmato il rinvio sull’imposta sui salari fino alla fine del 2020, il rinvio sugli interessi per i prestiti studenteschi ed infine si prorogherà la moratoria federale sugli sfratti. Tutti e quattro gli ordini sono stati firmati dal presidente davanti alla stampa.

Coronavirus, non solo Usa: precipita la situazione in Sud America

Ma l’epidemia da Coronavirus non sta dilagando solamente negli Usa, infatti la malattia sta dilagando anche nei paesi Sudamericani. Infatti qui troviamo il secondo paese più colpito dalla pandemia, il Brasile, che nella giornata di ieri ha superato i 100mila decessi causati dal Covid-19. A confermare il dato ci ha pensato il Ministero della Sanità brasiliano, che ha confermato oltre 49mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale degli infetti, così sale ad oltre 3 milioni (3.012.412).

Situazione preoccupante anche in Ecuador. Infatti nel paesse ecuadoriano, l’ultimo bollettino del Ministero della Salute ha preoccupato e non poco la popolazione. Infatti come riporta l’ultimo bollettino, durante la giornata di ieri sono stati rinvenuti altri 1.603 casi, con 19 vittime. Al momento nel paese si contano circa 93.572 casi di positività al Covid-19, a cui si vanno ad aggiungere ben 5.916 decessi. Inoltre i casi sono aumentati in 19 delle 24 regioni ecuadoriane.

