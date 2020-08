L’Italia rischia una seconda ondata di Coronavirus già prima dell’autunno: questo è quanto sostenuto dall’esperto Walter Ricciardi nell’ambito di un’intervista.

Le parole del consigliere del ministro della salute, Walter Ricciardi, suonano come un campanello di allarme: “L’Italia sta camminando sulla lama di un rasoio”. Il monito, raccolto da Skytg24, vuole essere un appello a tutti gli italiani a rispettare le regole, perché, visti i numerosi focolai che si stanno verificando in tutta la penisola, il rischio di una seconda ondata è concreto e questa potrebbe verificarsi già prima dell’autunno.

Il medico non si è risparmiato nell’offrire, nell’ambito della sua intervista a Repubblica, una situazione generale in merito al servizio sanitario italiano. Ricciardi ha infatti parlato di “buchi neri”. Nonostante l’Italia sia stata molto brava ad appiattire la curva dei contagi, il suo sistema sanitario presenta dei buchi da colmare. Tra questi cosiddetti “buchi neri”, il medico ha fatto riferimento alla “frammentazione” delle scelte da parte delle Regioni, delle Asl.

