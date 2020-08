Calciomercato Milan, Donnarumma potrebbe rinnovare il proprio contratto a una condizione. L’ultima idea di Raiola sta spiazzando tutti.

Gianluigi Donnarumma è senza dubbio uno dei più importanti giocatori del Milan. Il portierone napoletano ha salvato spesso la porta del proprio club con i soliti interventi di qualità superiore rispetto la concorrenza. Il giocatore, però, come al solito è al centro di diverse polemiche per quanto concerne il suo contratto con la società rossonera. Il calciatore nato il 25 febbraio 1999 ha un contratto che scade nell’estate del 2021 e per questo si sta pensando a come rinnovargli il contratto. Ovviamente il club vuole continuare il rapporto lavorativo con il giovanissimo portiere, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili rossonere e che ha esordito sotto Sinisa Mihajlovic. Tuttavia il suo agente è l’astuto Mino Raiola e questo significa che nulla è scontato in fase di contrattazione.

Calciomercato Milan, Donnarumma può rinnovare: l’idea di Raiola

I tifosi del Milan sono già molto spaventati per quello che potrebbe succedere. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, l’agente del giocatore sarebbe aperto ad un rinnovo ma soltanto ad una condizione. Nel caso in cui i rossoneri non riescano a qualificarsi per la prossima Champions League, e pertanto se il Milan finirà tra i primi quattro posti nella prossima stagione, non succederà nulla. Nel caso in cui, invece, la squadra non dovesse ancora qualificarsi per la Champions League, allora verrà attivata una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Un accordo che potrebbe piacere al Milan, il quale avrebbe un giocatore importante per la Champions oppure una grande plusvalenza. Ora non resta che discutere e vedere se tutte le parti sono d’accordo. Senza dubbio sarà un’estate molto calda per il Milan, che dovrà cercare di convincere ancora una volta Donnarumma a mettere la penna sul foglio. Il rischio di perderlo a costo zero è davvero troppo alto.

