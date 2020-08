Calciomercato Juventus, Dybala torna al centro delle trattative. In questa fase di incertezza una big europea tenta di strapparlo ai bianconeri

Mercato Juventus, Paulo Dybala torna al centro delle trattative questa potrebbe essere la volta buona. Il Real Madrid, approdittando della fase di incertezza che regna in casa bianconera dopo l’eliminazione della Champions, vuole riprovarci. Sono almeno due anni che i blancos provano a portare l’argentino a Madrid, stanno per tentare di nuivo l’assalto.

Florentino Perez, come conferma anche Sportmediaset, incassata l’eliminazione in Champions negli Ottavi, vuole, rilanciare subito. Per questo punta dritto sul 10 argentino con un’offerta quasi irrinunciabile. Sul piatto infatti il Real è pronto a mettere un valore complessivo di almeno 100 milioni, inserendo nella trattativa almeno uno tra Isco o Toni Kroos.

Molto, se non tutto, in realtà dipende dalle scelte di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese decidesse di lasciare Torino per accettare la corte del PSG, allora Dybala non si muoverà, diventando la pietra angolare della nuova Juventus. In caso cointrario però, con quello che pesa CR7 sulle casse, il sacrificio di almeno un campione diventerebbe necessario.

Juventus, Dybala potrebbe partire solo ad una condizione: dipende da un altro

Mercato Juventus, ma Dybala è realmente sul mercato? Al momento è una trattativa unilaterale, perché rimane un desiderio del Real Madrid ma non è ancora partita una richiesta vera e propria. Nelle prossime ore però approfittando del fatto che entrambe sono fuori dalle coppe e devono riscostruire, nonostante lo scudetto appena portato a casa, ne parleranno.

Nella vicenda però avranno un peso anche le scelte di Andrea Pirlo che oggi ha vissuto la sua prima giornata piena come allemnatore della Juventus. “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!”, ha scritto su Twitter. Da domani insieme a Pavel Nedved e Fabio Paratici però dovrà cominciare a costruire la squadra a tavollino prima di allenarla in campo.