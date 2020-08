Cinque deputati italiani e un conduttore tv hanno fatto domanda e ottenuto il Bonus Covid19 dell’Inps da 600 euro destinato alle persone in difficoltà a causa del Coronvirus.

Parlamentari con stipendi da decine di migliaia di euro, rimborsi spese per soggiorno e trasporti, sconti e parziali vitalizi. Nonostante questo, cinque di loro hanno riscosso il bonus destinato all’emergenza Covid19.

L’Antifrode dell’Inps ha scoperto che il loro comportamento è previsto dalla norma del Cura Italia di marzo e del Decreto Rilancio di aprile. Grazie a questi testi, tutti i professionisti muniti di partita Iva potevano fare richiesta del bonus e il limite del fatturato è stato inserito solo a partire da maggio.

Il portale dell’Inps lo specifica in modo chiaro: “possono accedere, per marzo ed aprile, i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità”.

Stipendi da migliaia di euro

A partire da maggio, il bonus è salito a 1000 euro ma è stato introdotto il limite del calo di fatturato: “oltre alla partita Iva, attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subito una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019”.

I parlamentari hanno agito secondo le norme in vigore all’epoca della richiesta. Sicuramente, però, dai i lauti stipendi non avevano la necessità di farne ricorso. Così, come non ne aveva necessità il conduttore tv dagli ingaggi a sei cifre.

Il Bonus Covid19 era stato pensato e stanziato per aiutare i lavoratori autonomi rimasti senza commesse da un giorno all’altro, privi anche di tutele come assegni di disoccupazione o ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione.

