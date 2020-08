Bonus Covid-19 ai parlamentari, dopo che la vincenda è stata sdoganata da un articolo è bufera in Parlamento. Molti chiedono la restituzione



Bonus Covid-19, la notizia che cinque parlamentari più un noto conduttore tv hanno chiesto e ottemnuto i 600 meuro infiamma il dibattito politico. Una segnalazione dell’Inps, ripresa quessta matina da ‘La Repubblica’ che non può fare nomi per questikni legate alla privacy. Ma intanto è trapelato che si tratterebbe di 3 leghisti, un deputato pentastellato e uno di Italia Viva.

E non è tutto, ché lo stesso bonus sarebbe stato richiesto e incassato anche da almeno altre duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Se ne hanno beneficiato, è perché rispondevano ai requisiti richiesti, a cominciare dal possesso di Partiva Iva. Ma dal punto di vista morale è una brutta vicenda. E la politica ha subito reagito sdegnata.

Luigi Di Maio ha affidato il suo penserio a Facebook: “Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente”. Il ministro degli Esteri chiede che escano allo scoperto e si scusino con gli italiani, restituendo i soldi dimettendosi.

Sulla stessa linea anche il presidente della Camera, Roberto Fico che la definisce una vergogna. La definisce una questione di dignità e di opportunità perché per chi siede in Parla,ento esistono obblighi morali, da ricordare sempre.

Furbetti del bonus, Matteo Salvini chiede restituzione e dimissimni

Come al solito diretto il leader della Lega, Matteo Salvini che mette nel mirino anche l’Inps. perché ha erogato quei soldi: “Chiunque siano i deputati, procedere con l’immediata sospensione”. Anche Licia Ronzulli, vicepresidente di Forza Italia al Senato, crede che sia uno scandalo inaccettabile pemsamdo alle famiglie che non sapevano come fare la spesa e malle attività che hanno chiuso. Quindi restituzione immediata dei soldi, almemo per ridare credibilità alla politica.

Dimissioni immediate dei furbetti la hanno chieste pure la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova (Italia Viva) e Giorgia Meloni (FdI): “Intanto, visto che l’Inps non fa i nomi per questione di privacy, invito ogni parlamentare a dichiarare ‘#Bonus Inps io no!’. In modo che i nomi emergano lo stesso, per esclusione”.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parla di vera vergogna e il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio commenta: “Non possono essere ammessi comportamenti simili da parte di eletti in Parlamento, soprattutto dinanzi alle difficoltà e alle sofferenze vissute da così tanti italiani in questi mesi. Restituiscano subito gli importi e chiedano scusa al Paese”.

