Il governo ha deciso di intensificare i controlli ai Centri per l’Impiego per scovare tutti coloro che stanno percependo il reddito di cittadinanza senza rispondere alle convocazioni.

Il governo ha intenzione di dare il via a quelle che molti giornali hanno ormai rinominato come una vera e propria caccia ai furbetti del reddito di cittadinanza. Nelle prossime settimane dovrebbero infatti iniziare dei controlli molto severi, allo scopo di appurare innanzitutto se chi percepisce l’Rdc si presenta regolarmente alle convocazioni presso il Centro per l’Impiego. Molte persone infatti si sono approfittate del lockdown e della conseguente sospensione dell’obbligo di presentarsi a queste convocazioni, per presentare richiesta per il Reddito di Cittadinanza e percepirlo indebitamente. Per questo motivo, l’esecutivo sta esercitando una notevole pressione sull’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro affinchè questi controlli partano al più presto. Il sito di analisi finanziaria “Proiezioni di Borsa” ha stimato che più di 400 mila persone rischiano di perdere l’Rdc a causa di queste ispezioni.

Intanto nella giornata di oggi il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha dichiarato che il governo sta pensando di ridurre l’Irpef. Una misura che si inserisce in una riforma fiscale più ambiziosa che prevede anche l’introduzione di assegni destinati alle famiglie con figli. Nel corso dell’intervista, il Ministro ha poi affermato che il nostro paese non è ancora uscito dall’emergenza economica scatenata dal lockdown, e che fare deficit è l’unica vera strategia percorribile per rilanciare il paese. Gualtieri ha infatti spiegato che “quella di contrastare i pesanti effetti economici del Covid-19 con un forte intervento anticiclico in deficit è una strategia giusta, che abbiamo definito in modo condiviso a livello europeo e internazionale”.

